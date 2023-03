Google contro le fake news

Dopo i risultati ottenuti in Europa orientale, Google vuole lanciare anche in Germania una nuova campagna per contrastare le fake news. L'obiettivo è rendere la popolazione più resiliente nei confronti degli effetti dannosi della disinformazione online. Il progetto del gigante tecnologico americano prevede di pubblicare una serie di brevi video che evidenzino le tecniche più comuni utilizzate per mettere in circolazione informazioni fuorvianti. Come già sperimentato anche in India, compariranno come spot pubblicitari su piattaforme come Facebook, Youtube o Tik Tok.