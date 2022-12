Come ogni anno, Google ha pubblicato le liste delle parole più cercate dagli utenti in tutto il mondo e in Italia. Nel 2022 al primo posto nel nostro Paese c'è Ucraina, al primo posto nelle ricerche dal 24 febbraio, giorno in cui è iniziato il conflitto con la Russia. Al secondo posto c'è 'Regina Elisabetta' seguita da 'Russia e Ucraina'. Seguono 'Australian Open' ed 'Elezioni 2022'.