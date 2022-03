Gori (Barilla): "Nuova gamma pesto con basilico da agricoltura green"

"Storie di Basilico è l’evento con cui abbiamo voluto presentare la nostra nuova gamma di Pesto Barilla con basilico da agricoltura sostenibile, ma il nostro racconto vede in realtà ben cinque novità, ciascuna rappresentata da una parola chiave. Le nostre cinque parole sono sostenibilità, amore, eleganza, delicatezza e poesia”. Così Matteo Gori, Global Marketing Director Pesto Barilla a margine dell’evento di presentazione della nuova gamma di Pesto Barilla con Basilico da agricoltura sostenibile, che si è tenuta nel ristorante ‘Al Fresco’, dove i partecipanti hanno potuto godere di un percorso multisensoriale in cinque tappe alla scoperta di un’eccellenza del Bel Paese.

Gori ha poi spiegato cosa si nasconde dietro ogni parola chiave: “Il nostro basilico diventa basilico da agricoltura sostenibile: dopo anni di lavoro assieme ai nostri agricoltori siamo riusciti ad ottenere la certificazione Iscc Plus e siamo divenuti i primi al mondo ad usare solo basilico proveniente da agricoltura sostenibile. Il nostro 'Metodo delicato’ è il segreto della cremosità e della delicatezza del nostro Pesto, capace di mettere d’accordo i gusti di milioni di persone nel mondo: questo metodo consiste nel danneggiare e ‘stropicciare’ il meno possibile i nostri ingredienti, nel trattarli a basse temperature e con attenzione, per preservare tutta la bontà in essi naturalmente contenuta. Il nuovo packaging è elegante e funzionale mentre la foglia di basilico, fotografata da ‘Bramino’, riportata in etichetta rappresenta la poesia e la bellezza che permeano quello che la natura offre".

"In questa occasione presentiamo anche il nuovo Pesto Barilla Basilico e Pistacchio che farà conoscere nuove sfumature di gusto a chi lo assaporerà. Infine, con la campagna di comunicazione mondiale ‘Il gusto amato da tutti’ vogliamo evidenziare come nonostante le differenze che caratterizzano ogni persona, il sapore intenso e cremoso del Pesto Barilla è capace di mettere tutti d’accordo”, conclude.