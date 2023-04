Gori: "Bergamo e Brescia hanno imparato a collaborare"

“L’esperienza di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura lascerà il superamento di barriere e pregiudizi che ci tenevano un po’ distanti. Le due città hanno storia e valori simili ma si guardavano con un po’ di sufficienza reciproca. Abbiamo imparato a lavorare insieme, non solo le amministrazioni comunali ma anche fondazioni, il terzo settori, i rappresentanti di impresa”. Così Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, in occasione dell’inaugurazione di TheGate2023, l’installazione che collega in tempo reale Bergamo e Brescia, le due città Capitale Italiana della Cultura 2023.

“Due gate gemelli alti 9 metri dal grande contenuto tecnologico e realizzati da imprese del nostro territorio – prosegue Gori – Di colpo annulliamo i 50 chilometri che dividono le due città. Bergamo e Brescia insieme possono fare cose meravigliose in tutti gli ambiti in cui decliniamo la parola cultura. Abbiamo messo insieme tante energie e sono nate tante iniziative che richiamano molti turisti. È l’occasione per fare scoprire come sono belle Bergamo e Brescia a chi non le conosceva”, conclude.