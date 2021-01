Governo, Bellanova: "Da Conte atteggiamento di arrogante chiusura"

(Adnkronos)

"Da parte di Conte c'è stato un atteggiamento di chiusura che io considero anche arrogante, perché in questi mesi ci ho davvero messo l'anima per il contributo che ho cercato di dare come capo delegazione di Iv al governo. Da Conte mi aspettavo un maggiore ascolto, invece c'è stata solo chiusura, spesso arroganza, fino all'ultimo momento quando gli ho mandato un messaggio per annunciargli quello che stavamo per fare e lui non mi ha nemmeno risposto". Lo ha detto la senatrice di Iv, Teresa Bellanova, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5, sottolineando che si aspetterebbe "da parte di Conte una ricerca di consenso all'interno del perimetro della maggioranza che era andata avanti per un anno". "Temo invece che Conte continuerà a fare la ricerca dei senatori insoddisfatti, di quelli che hanno paura di andare al voto. Questo è un danno per la politica e per il Paese", ha detto Bellanova.