Governo, Berlusconi: "Daremo al Paese esecutivo forte e coeso"

"Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra"

"Con Ronzulli e Cattaneo, capigruppo al Senato e alla Camera stiamo per andare alle consultazioni del Presidente della Repubblica, daremo al nostro paese un governo forte e coeso". Così Silvio Berlusconi su Instagram prima di andare al Quirinale per le consultazioni.

Berlusconi ha poi postato una foto dall'interno del Quirinale in compagnia dei due capigruppo e del numero due azzurro Antonio Tajani: "La delegazione di Fi ufficiale al Quirinale per le consultazioni del presidente della Repubblica. Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra".

Prima di recarsi al Colle per le consultazioni, Berlusconi ha postato una foto su Instagram che lo ritrae sorridente a Villa Grande con Ronzulli e Cattaneo. Nello 'scatto' manca Tajani (dato in pole agli Esteri nel governo Meloni), che poi raggiungerà il Cav direttamente al Quirinale. Ad accompagnare l'ex premier, che guida Fi nella delegazione del centrodestra, anche il giornalista dello staff di Arcore, Paolo Emilio Russo, approdato per la prima volta in Parlamento (è stato eletto deputato).