Governo, Berlusconi: "Ronzulli non avrà ministero"

Licia Ronzulli "non avrà un ministero". Lo dice Silvio Berlusconi a Corriere.it, lasciando palazzo Madama dopo l'elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato.

E riguardo all'elezione di La Russa osserva: "Non è stato uno smacco per noi di Forza Italia, sono lieto che sia stato eletto un amico come lui". "Il governo non parte male, era solo necessario dare un segnale", dice ancora il Cav.