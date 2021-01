Governo, Bettini: "Necessario costruire nuovo esecutivo"

(Adnkronos)

"E' evidente dai numeri che ci sono attualmente, ma anche se i numeri dovessero crescere nei prossimi giorni, che c'è l'esigenza di costituire un nuovo governo, una fase nuova, che abbia come perno Conte. Si è detto che questa è una crisi di contenuti invece è una crisi per togliere di mezzo Conte, una crisi di Palazzo". Lo ha detto l'eurodeputato del Pd, Goffredo Bettini, a "Omnibus" su La7. "Penso - ha aggiunto - sia giusto andare a fare una verifica della maggiorna a anche sui temi della giustizia, sapendo però che in ogni caso bisogna aprire una fase nuova, con un governo con una maggioranza più larga".

Riferendosi alla relazione sullo stato della Giustizia del ministro Bonafede, che si terrà mercoledì o giovedì in Parlamento e al quale sono legate le sorti del governo e della maggioranza., Betini spiega che "non è possibile ritrarsi di fronte a un nodo che dovrà essere sciolto. Se non c'è un accordo sulla giustizia, come si fa a pensare a un nuovo governo".

L'eurodeputato del Pd ha poi sottolineato che "se si sta parlando di elezioni la colpa è di Renzi, perché è lui che ha staccato la spina. Conte, che ha fatto bene a parlamentarizzare la crisi, ha rivolto un appello alla responsabilità. Vediamo in queste ore cosa sta crescendo nella consapevolezza dei parlamentari".