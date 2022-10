Governo, Biden ripete: "Guardate cosa è successo in Italia"

Joe Biden è tornato a parlare dell'esito del voto in Italia durante una raccolta di fondi per i democratici a Los Angeles, in vista delle elezioni di midterm. "Guardate cosa è successo", ha detto il presidente americano, secondo quanto si legge nella trascrizione della Casa Bianca dell'evento del 13 ottobre, mentre parlava della guerra in Ucraina e delle ore passate, "220, 225, il mio staff le ha calcolate, a parlare con i capi di Stato della Nato e dell'Ue per tenerli insieme. Non è uno scherzo".

"Una cosa che Putin aveva deciso - e su cui contava - è che la Nato si dividesse. Non è uno scherzo - ha ripetuto Biden - Dividere la Nato. E guardate cosa sta succedendo. Guardate cosa sta succedendo sul fronte orientale della Nato. Guardate cosa sta facendo la Polonia. Guardate cosa sta succedendo. E la Polonia resiste. Ma l'Ungheria? Cosa sta succedendo? Guardate cosa è successo di recente in Spagna e in Italia".

Già pochi giorni dopo il voto in Italia, il 28 settembre scorso, parlando durante un incontro con i governatori democratici, il presidente aveva detto: "Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui".