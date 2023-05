Governo, Bonomi: "Fisco, lavoro e giustizia: mancano riforme auspicate"

Il presidente di Confindustria: "Le risorse per farlo ci sono e non ci sono più scuse"

La strada delle riforme è "ancora lunga". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in collegamento con il Festival dell'Economia di Trento.

Servono le "riforme che il Paese attende da 35 anni. Oggi - afferma Bonomi - le risorse per farlo ci sono e non ci sono più scuse", afferma, sottolineando che ancora "non si stanno affrontando quelle riforme che tutti noi auspicavamo che venissero affrontate senza indugio: la riforma della giustizia, abbiamo la delega fiscale che è un primo passo ma non è quella riforma fiscale organica che speravamo, una riforma del lavoro a 360 gradi concentrata sulle politiche attive, di cui non vediamo ancora traccia anche nell'ultimo decreto lavoro".