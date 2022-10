Governo, Bonomi: "Sia inappuntabile nelle persone e fermo nelle scelte"

"Il nostro auspicio è che si formi al più presto un governo che sia inappuntabile nelle persone che lo compongono e fermo nelle scelte che gli competono". Lo dichiara il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, a Capri. ''Oggi aspettiamo con impazienza la formazione di un nuovo governo per confrontarci sulle misure urgenti di cui ha bisogno questo Paese e che dovranno essere adottate'', afferma Bonomi. ''Questa è l'unica maniera che noi pratichiamo per confrontarci con la politica e con le istituzioni, cioè proporre la nostra visione per lo sviluppo del Paese, dell'industria e del lavoro''.

''I problemi in Italia sono drammaticamente urgenti - sottolinea - e i ministri dovranno conoscere bene la macchina pubblica e i dossier, l'emergenza attuale non consente di perdere tempo''. ''Ancora qualche giorno e il nostro lavoro ricomincerà con il nuovo governo'' e ''la nostra complicata missione è assicurare una rappresentanza all'altezza delle sfide che dobbiamo affrontare, svolgendola sempre con un occhio concentrato a quello che è il complesso sviluppo, la crescita del Paese e della coesione, non solo delle nostre imprese ma di tutta l'Italia'', dice il presidente di Confindustria.