(Adnkronos)

"Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi". Lo scrive Maria Elena Boschi, presidente dei deputati Iv, su Twitter.