Governo, Boschi: "Nessun verbale, restano distanze"

(Adnkronos)

"Rimangono le distanze sui contenuti", Niente intesa sul verbale che dovrebbe chiudere il tavolo sul programma dopo due giorni di lavori a Montecitorio per cercare di ricucire la maggioranza nella crisi di governo. "Non c'era nessun verbale ma una proposta elaborata da alcune forze politiche, ma alla fine si è scelto in maniera concordata di non fare il verbale, quindi non è che non abbiamo sottoscritto il verbale", ha detto la presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi.

"Rimangono le distanze sui contenuti - ha detto - Sui punti sui quali non c'era accordo, nonostante il lavoro di questi giorni, rimangono le distanze sui contenuti. Quindi non è un problema di verbale". A chi le ha chiesto se Italia Viva abbia manifestato un eventuale sostegno a un governo guidato da Giuseppe Conte, ha replicato: "Non abbiamo parlato di nomi". Dunque Iv ha detto no a Conte premier? "Fico non ci ha posto questa domanda".

"In questi due giorni abbiamo fatto un grande sforzo per superare i punti di dissenso. Permangono ostinatamente e anche pervicacemente tutti i punti elencati da Italia Viva. Sulla giustizia era stata fatta un proposta utile ma Italia Viva ha detto no, come sul Mes. Io onestamente penso che a questo punto, se Iv continua a non sciogliere la riserva su Conte siamo in una fase molto difficile, in cui è anche difficile che possa accadere qualcosa di diverso che non siano le elezioni", ha detto la capogruppo di Leu al Senato, Loredana de Petris.

"Altro che temi! Poltrone e testa di Conte nonostante una pandemia. Indegno! Elezioni vicinissime, a mio parere! E sono pronto: prontissimo!", ha twittato Gianluca Castaldi, senatore M5S e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.