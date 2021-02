Governo, Boschi: "Poltrone? M5S continuano a non capire"

(Adnkronos)

Per fare il punto sulla crisi Maria Elena Boschi riprende su Twitter un suo vecchio cinguettio. "Questo è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi", scrive la capogruppo di Italia Viva alla Camera. "Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi", è quanto rilancia Boschi.

Dopo il tavolo di ieri sul cronoprogramma, sul tema torna anche Ivan Scalfarotto: "Stiamo facendo quello che dovevamo fare da novembre, il governo è caduto perché l'azione era mediocre e i nodi stanno venendo al pettine, vediamo se riusciamo ad avere un governo all'altezza dei temi strutturali", dice l'ex sottosegretario di Italia Viva, ospite di Agorà su Rai 3. "Siamo in attesa di avere un governo diverso dal precedente, altrimenti ci tenevamo quello", conclude Scalfarotto.