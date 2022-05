Governo, Calenda: "Crisi? Ma mandiamo M5S a spazzare il mare"

"Riassumendo: i 5S eleggono il filo russo Petrocelli; poi provano con il più filo russo Ferrara; poi si dividono tra candidato di Di Maio e di Conte e finiscono per far eleggere Stefania Craxi (per fortuna) e ora minacciano la crisi?! Mandiamoli a spazzare il mare". Così Carlo Calenda su Twitter.

"Questi penultimatum giornalieri sono non solo irresponsabili data la situazione internazionale ed economica ma anche ridicoli. Non siete in grado di gestire neanche i vostri gruppi parlamentari. Basta. Volete far cadere il governo? Assumetevene la responsabilità", continua Calenda in un nuovo tweet.