"Non partecipo a nessuna trattativa"

''Non partecipo a nessuna trattativa, decideranno i leader del centrodestra. E io mi atterrò alle loro decisioni...''. Lo ha detto l'ex presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, interpellata alla buvette di palazzo Madama a chi le chiedeva della trattativa in corso sui ministri azzurri, il giorno dopo l'annuncio di Silvio Berlusconi che l'ha indicata come Guardasigilli con l'ok di Giorgia Meloni.