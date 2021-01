Governo, Casini: "Non è crisi al buio"

(Adnkronos)

"Non vedo una crisi al buio, se c'è la capacità di metterla sul binario giusto". Lo ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini a SkyTg24. Per l'ex presidente della Camera la crisi di governo in corso "ha delle logiche conclusioni: c'è una maggioranza che si è dissolta, ma i cui leader non hanno dichiarato indisponibilità a questo percorso".