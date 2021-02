Governo, Cencelli: "Draghi abile, su sottosegretari ha fatto scannare partiti"

(Adnkronos)

"Draghi è stato abile: dato che non era in grado applicare il manuale Cencelli per i sottosegretari, ha lascato fare tutto ai partiti, che si sono scannati. 'Vedetevela voi', ha detto il presidente del Consiglio. Mentre sulla lista dei ministri si vede chiaramente la mano di Draghi, sui posti di sottogoverno ha fatto un passo indietro e ha lasciato che si mettessero d'accordo i segretari e i leader dei partiti. Il manuale Cencelli l'hanno applicato loro. Se sarà stata una scelta giusta lo vedremo nel corso del tempo". Lo ha detto all'Adnkronos, Massimiliano Cencelli, l'esponente Dc che oltre 50 anni fa, inventò il sistema al quale i partiti ancora oggi si affidano per ripartire in modo proporzionale candidature e posti di governo, secondo il loro peso elettorale.