Governo, centrodestra andrà unito alle consultazioni al Colle

Il centrodestra si presenterà unito alle consultazioni al Quirinale. "Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella" ha scritto su Facebook il leader di Fi, Silvio Berlusconi, dopo l'incontro ieri con Giorgia Meloni in via della Scrofa. "Smentiti i gufi e la sinistra, il centrodestra è determinato a partecipare alle consultazioni con una delegazione unitaria per poi offrire al più presto un governo all’altezza delle aspettative degli italiani" si legge in una nota della Lega.