Governo, Civiltà Cattolica: "Vie di mediazione per il bene comune"

"Ci si augura che si possa vivere uno stile di moderazione tra le forze politiche, evitando le radicalizzazioni e trovando vie di mediazione alla ricerca del bene comune". Sono gli auspici di Civiltà Cattolica affidati ad un editoriale nel quale la rivista dei Gesuiti riflette con grande realismo sui risultati delle elezioni politiche che hanno consegnato all'Italia un governo di centrodestra. "Un’affermazione di insieme ampiamente prevista. Il Pd e i suoi alleati sono stati sconfitti, presi anche in contropiede dalla fine anticipata del governo Draghi. Il Movimento 5 Stelle ha sfruttato lo spazio lasciato libero a sinistra. Il cosiddetto «terzo polo» si è attestato sotto il 7,8%. Molto preoccupante - riflette la rivista diretta da padre Antonio Spadaro - l’allontanamento dei cittadini dalla politica: il 36% degli italiani non si è recato alle urne ed è la percentuale più elevata di sempre".

Civiltà Cattolica indica le sfide che si presenteranno al prossimo governo e Parlamento: "La guerra ha accelerato il problema del reperimento delle risorse primarie, e la crisi energetica ha rotto la spinta della globalizzazione e provocato una crisi economica mentre l’Europa si stava lentamente rialzando dalle conseguenze della pandemia, e si dovranno affrontare le nuove fasi del Pnrr. Un’altra sfida è demografica. L’Italia è sempre più vecchia e non ci sono ancora politiche per la natalità adeguate. A questo si aggiungono alcune gravi questioni strutturali per il Paese: la medesima crisi demografica nel giro di pochi anni porterà alla definitiva insostenibilità del welfare state; poi c’è il Meridione, che senza reali investimenti infrastrutturali vede progressivamente aumentare gli squilibri rispetto al resto del territorio nazionale; e, infine, la valorizzazione dei giovani: molti tendono a emigrare e senza di loro non ci saranno prospettive per il futuro".

Civiltà Cattolica guarda con preoccupazione all'astensionismo che si è registrato nelle politiche: "La crescita dell’astensione è stata di 9 punti rispetto alle precedenti elezioni parlamentari del 2018. Nessuno può negare che il dato rappresenta il sintomo di un allontanamento dei cittadini dalla politica. L’indebolimento della partecipazione, di cui il voto è la massima espressione, indica distacco e disillusione, che sono una grave mancanza per la vita democratica di un Paese. A giustificare una tendenza così negativa molto probabilmente sono stati prima la sovrapposizione di alleanze tra forze politiche, che si erano dichiarate, in precedenza, una incompatibile rispetto all’altra, poi la conclusione anticipata del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi. Le pagine di storia scritte dalla XVIII legislatura sono state assai confuse: abbiamo assistito al susseguirsi di un governo «giallo-verde», guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da un’alleanza tra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle; di un altro «giallo-rosso», sempre guidato da Conte e sostenuto da un’alleanza tra il Movimento 5 Stelle, il Pd e altre formazioni di centrosinistra; infine, il governo di unità nazionale, al quale hanno partecipato tutte le forze politiche presenti in Parlamento, eccetto Fratelli d’Italia". Civiltà Cattolica non manca di segnalare che "con la votazione del 21 luglio 2022 è calato il sipario su quest’ultima esperienza, durata 18 mesi. La sua conclusione molto originale ha mostrato tutte le ambiguità di quell’esperienza".