Governo, compagno e figlia Meloni in prima fila per il giuramento

Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, nel salone delle feste del Quirinale con la piccola Ginevra per assistere in prima fila al giuramento della premier. Abito scuro, Giambruno sfoggia la cravatta che la presidente incaricata ha donato la scorsa settimana agli eletti di Fdi, con una piccola bandiera italiana sullo sfondo blu. La piccola Ginevra, biondissima come la sua mamma, è seduta al suo fianco e appare emozionata. I commessi le hanno servito un bicchiere d’acqua, che lei ha accolto con un grande sorriso e ringraziandoli.

Mentre si avviava al centro del salone delle feste del Quirinale per la tradizionale foto con il Capo dello Stato e la squadra di governo, la premier ha sorriso a salutato con la mano la figlia, seduta in prima fila tra il papà e la zia Arianna.