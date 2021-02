Governo, Conte: "Auspico esecutivo politico"

(Adnkronos)

Nel giorno delle prime consultazioni di Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo, il premier uscente Giuseppe Conte parla alla stampa in diretta dall'esterno di Palazzo Chigi, proprio davanti all'ingresso. "Desidero ringraziare il presidente Mattarella, prezioso interlocutore negli anni dei miei mandati, e gli amici della coalizione che hanno lavorato al progetto politico", ha detto Conte, aggiungendo come "ieri ho incontrato Draghi" ed è stato "un dialogo aperto". "Io un ostacolo alla formazione del nuovo governo? I sabotatori - dice Conte - vanno cercati altrove".

Conte auspica quindi "un governo politico che sia solido e abbia sufficiente coesione per operare quelle scelte politiche, eminentemente politiche perché le urgenze del Paese richiedono scelte politiche non possono essere affidate a squadre di tecniche".