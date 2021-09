Governo, Conte: "Lega deve essere chiara"

Estensione Green pass e Lega. "Non abbiamo bisogno di polemiche strumentali, invito con molta chiarezza la Lega a prendere una posizione chiara, per un sostegno chiaro al completamento della campagna vaccinale. La Lega sostiene la maggioranza e deve avere una posizione chiara". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, commentando a "Agorà" su Raitre il voto dato ieri dalla Lega alla Camera, favorevole all'abrogazione del Green pass per l'ingresso nei ristoranti al chiuso.

"Il M5s non pone condizioni perché ha deciso di collaborare lealmente, costruttivamente e positivamente con il governo Draghi. Da questo punto di vista noi stiamo dando una mano non solo al premier Draghi ma al Paese", ha poi sottolineato Conte.



Quanto al Reddito di cittadinanza, "io credo che sia vigliacco e immorale lanciare un quesito di abrogazione di una cintura di protezione che è una misura di civiltà e di necessità", ha detto Conte riferendosi all'annunciato referendum abrogativo lanciato da Matteo Renzi sul Reddito di cittadinanza.

"Il M5s - ha aggiunto Conte - è in prima linea per un miglioramento del Rdc. Abbiamo occupato 250.000 percettori del Rdc, non è assolutamente poco in tempi di pandemia. Però è chiaro che dobbiamo fare di più perché è chiaro che il nostro sistema non funziona in questa direzione. Quindi possiamo e dobbiamo fare di più, questo è un atteggiamento responsabile".

"Condanno, con molta fermezza, gli esponenti politici che giocano sulla pelle della gente che si trova nella povertà assoluta, perché è di questo che stiamo parlando. Se invece il tema è correggere gli abusi, contrastiamoli. Se c'è un invalido civile che abusa perché non è nelle condizioni di percepire la pensione di invalidità, che facciamo? Togliamo la pensione di invalidità a tutti. No, assolutamente", ha concluso Conte.