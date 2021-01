Governo, convocato Cdm per questa sera

(Adnkronos)

E' stato convocato per questa sera, alle 21.45 a palazzo Chigi, Il Consiglio dei ministri, per l’esame del seguente ordine del giorno: leggi regionali; varie ed eventuali. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

A quanto apprende l'Adnkronos, sul tavolo - riferiscono autorevoli fonti - dovrebbe esserci la delega ai servizi, il che spiegherebbe l'assenza del pre-consiglio, la riunione preparatoria del Cdm.