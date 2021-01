Governo, Crimi: "Collaborazione con centrosinistra vada oltre"

(Adnkronos)

"Il percorso di collaborazione con il centrosinistra non può essere delegato a una mera alleanza di governo temporanea ma in qualche modo dovrà essere declinato in altre forme". Lo ha detto il capo politico del M5S, Vito Crimi, intervenendo su 'Zoom' al Congresso nazionale di Sinistra Italiana.

"Le forze politiche che comporranno il governo - ha sottolineato Crimi - dovranno agire con lealtà. Lealtà vuol dire trovarsi anche a fare un passo indietro quando è necessario".