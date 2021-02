Governo, da Lega "no a nuovo esecutivo Conte con premier diverso"

(Adnkronos)

Mentre si attendono le convocazioni di Mario Draghi per le prime consultazioni, trapela da fonti di via Bellerio la linea della Lega sul nuovo governo. Il Carroccio è disponibile e interessato a discutere di tasse, grandi opere, difesa dei confini, aiuti concreti per famiglie e imprese. Non è possibile ipotizzare alcun confronto se arrivano insulti - si ricorda - con riferimento alla recente dichiarazione di Laura Boldrini, valorizzata sui social di Salvini né - per quanto ci riguarda - è immaginabile una riedizione del governo Conte con gli stessi ministri e un premier diverso.