Governo, deputato D'Ambrosio lascia il Movimento 5 Stelle

(Adnkronos)

"Lascio il Movimento 5 Stelle". Lo annuncia su Facebook il deputato Giuseppe D'Ambrosio. "E' da qualche ora che provo a scrivere questo post, cancellandolo e riscrivendolo diverse volte, perché èMovimento 5 Stelle difficile parlare di una intensa, forte e lunga storia d'amore che si interrompe con grande sofferenza, dopo aver tentato in ogni modo di seguire quello che pensavi potesse aiutare a recuperare da un 'vicolo cieco' che ormai è diventato purtroppo evidente a tutti", scrive il parlamentare.



"15 anni della propria vita dedicati ad un'idea, ad un sogno, ad un simbolo, trascurando affetti, disintegrando il proprio lavoro e la propria prospettiva di vita, non si dimenticano con un post e per questo non smetterò mai di ringraziare Beppe, Gianroberto e tutti coloro che in questi anni hanno reso possibile che il sogno di pochi, diventasse la realtà di una intera nazione", sottolinea D'Ambrosio nel suo post.

"Non posso dimenticare - insiste il deputato - di essere stato paracadutato nel 2013 in Parlamento, grazie ad un miracolo fatto da un visionario come Beppe Grillo per poi realizzare, con un gruppo meraviglioso, 5 anni di opposizione durissima a tutti coloro che dal 2018 però, ci hanno minato da dentro, cambiandoci e trasformandoci in peggio".