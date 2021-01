Governo, Dessì: "Al tavolo con Italia Viva solo con Conte premier"

(Adnkronos)

O Conte o voto. E' la posizione del senatore M5S Emanuele Dessì, fedelissimo della vicepresidente di Palazzo Madama Paola Taverna. "La narrazione secondo cui il M5S ragionerà sulla base dell'attaccamento alle poltrone mandando giù qualunque cosa è completamente errata", dice all'Adnkronos il parlamentare grillino commentando lo stallo politico creatosi con la crisi di governo.

"Siamo disposti a sederci al tavolo con Italia Viva - rimarca Dessì - solo con Conte premier. Se non c'è Conte, qualunque altra soluzione è inesistente". O Conte o elezioni, dunque: "Sì. Tutte le altre ipotesi prevedono un passaggio elettorale. Se non c'è Conte premier io non sono disposto a votare la fiducia". Sono in molti a pensarla come lei, nel gruppo dei senatori M5S? "Questa è la mia posizione, non sono in grado di parlare a nome di nessun altro", replica. A chi gli chiede un commento al discorso pronunciato ieri da Matteo Renzi dopo le consultazioni, il senatore di Frascati risponde ironico: "Mi è sembrato lungo. L'unica cosa degna di nota è l'irrituale lunghezza...".

(di Antonio Atte)