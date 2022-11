Governo, dj Aniceto: "Morgan cattivo maestro per giovani"

"Ho letto la notizia che Morgan si è reso disponibile come 'collaboratore' del ministro dell'Università. E' proprio vero che Sgarbi, e lo dico con ironia, ha creato un mostro perchè Morgan è un artista e un valente musicista, ma potrebbe essere un cattivo maestro per i giovani". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos dj Aniceto, dopo aver appreso la notizia.

"Morgan ha spesso confessato di aver fatto uso di stupefacenti, di droghe pesanti - ha aggiunto dj Aniceto - Trovo la sua presenza assolutamente inopportuna soprattutto per il governo. Idea terribile e irritante, a mio avviso. Ma non voglio stroncare Morgan. Tutti devono poter avere una seconda possibilità, ma è un momento delicato per i giovani, soprattutto oggi, dopo la pandemia. Per stare accanto alle nuove generazioni - ha concluso - servono persone specchiate, con un percorso di vita esemplare".