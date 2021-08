Governo, domani 'il punto di vista di Follini': "In autunno politica tornerà a farsi sentire"

"Non sarà l’autunno del patriarca, quello di Mario Draghi. Ma certo la stagione verso cui andiamo incontro si annuncia piuttosto inclemente, anche per il premier". E' quanto si legge ne 'Il punto di vista di Follini' per l'Adnkronos che sarà pubblicato integralmente domani per l'agenzia e sul sito. Secondo Marco Follini, "la politica, anche quella spicciola, comincia a bussare alle porte di Palazzo Chigi" e "argomenti e scenari da cui il premier si è sempre tenuto alla larga" ora "reclamano anche da lui una strategia politica".