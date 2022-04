Governo, domenica 'Il punto di vista di Follini': "Conte e Salvini leader irrequieti danno a paese"

"Le due difficoltà che Draghi ha incontrato in questi giorni si incarnano nei due leader più irrequieti della sua compagine: Salvini e Conte" ma "una maggioranza nella quale ci si divide sulla politica estera" svela "una fragilità che nuoce agli interessi del paese. E tanto più in un contesto così turbolento come quello che la crisi ucraina ci consegna". Così Marco Follini nel consueto 'Punto di vista' che sarà pubblicato integralmente domenica sull'Adnkronos e sul sito dell'agenzia.