Governo, domenica 'Il punto di vista di Follini': Meloni e la 'luna di miele'

“Giorgia Meloni si è fatta da sé medesima, e dunque non sarà il caso di darle consigli. Tuttavia avrà constatato in questi giorni che non tutto procede secondo copione, che le difficoltà sono maggiori del previsto e che la “luna di miele” che solitamente accompagna il nuovo governo all’indomani di una vittoria elettorale a lei è stata -almeno un pochino- preclusa”. Così Marco Follini nel consueto "Punto di vista" che sarà pubblicato integralmente domani sull'agenzia e sul sito dell'Adnkronos.