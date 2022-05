Governo, domenica 'Il punto di vista di Follini': "Partiti in campagna elettorale, 10 mesi così?"

"Suona come una grave sconvenienza politica il solo parlare di elezioni anticipate. Una mancanza di bon ton istituzionale e forse addirittura una sorta di cinica indifferenza di fronte alla drammaticità del momento e alle grandi sfide che il paese sta attraversando" e tuttavia "l’impressione insomma è che la campagna elettorale sia già in pieno svolgimento". Lo scrive Marco Follini nel suo consueto 'Punto di vista' per l'Adnkronos che sarà pubblicato integralmente domani sull'agenzia e sul sito e che si conclude con l'interrogativo: "Siamo proprio sicuri che altri dieci mesi così siano la cosa migliore che ci può capitare?".