Governo, domenica 'Il punto di vista di Follini'

"Lo scivolone diplomatico (chiamiamolo così) del ministro francese Darmanin contro il governo italiano ha riportato per qualche ora la politica estera al centro della nostra disputa. Così abbiamo fatto calare il sipario sulle controversie degli ultimi giorni - dalle grandi date della storia patria alle più prosaiche nomine da fare alla Rai. Cosa che per qualche verso potremmo perfino considerare alla stregua di una consolazione. Il fatto è però che se davvero si vuole aprire un confronto sulle grandi questioni internazionali occorrerà andare più in profondità". Così Marco Follini nel suo settimanale 'Punto di vista' per Adnkronos che sarà pubblicato integralmente alle 10.00 di domani, 7 maggio, in agenzia e sul sito.