Governo, Draghi a Berlusconi: "Grazie di essere venuto"

(Adnkronos)

''Grazie di essere venuto...''. Mario Draghi si rivolge così a Silvio Berlusconi, arrivato oggi a Roma per incontrare di persona il premier incaricato in occasione del secondo giro di consultazioni a Montecitorio. ''Ciao, ciao, guarda come ci si deve salutare ora...'', la risposta del Cav che si scosta appena la mascherina dal volto e saluta l'ex presidente della Bce nella Sala della Lupa sfiorandosi il 'gomito' al posto della stretta di mano nel rispetto delle misure anti Covid (come si vede in un video di newsmediaset).