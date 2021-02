Governo Draghi, al via consultazioni di oggi

(Adnkronos)

Al via le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi con le Regioni e gli enti locali. Vengono ricevute le delegazioni di Regioni, Upi e Anci guidati dai rispettivi presidenti: Stefano Bonaccini per le Regioni, Michele De Pascale per le Province e Antonio Decaro per l'Anci

REGIONI

''Come conferenza delle Regioni abbiamo indicato due priorità assolute: la prima è quella della lotta alla pandemia, che rispetto allo scorso anno vede uno strumento nuovo e decisivo, i vaccini. Quindi abbiamo offerto tutta la nostra collaborazione affinché la campagna vaccinale sia la più rapida e incisiva possibile''. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi.' 'Ringraziamo Draghi per averci incontrato, non era scontato - ha aggiunto Bonaccini - e per noi che rappresentiamo i territori è un fatto molto importante''. Inoltre "abbiamo chiesto un incontro urgente al presidente, augurandoci che il governo nasca il prima possibile, perché su questo non eravamo riusciti a incontrare il presidente Conte'' e ''perché, avendo davanti poche settimane, serve una più concertata e condivisa collaborazione. Nessun governo senza la compartecipazione degli enti locali può riuscire a mettere a terra in pochi anni oltre 200 miliardi di euro''. Il piano di ripesa e resilienza, ha precisato, vede ''strumenti formidabili dal punto di vista della quantità di risorse, è un fatto storico, un piano formidabile per poter mettere a terra oltre 200 miliardi di euro, che serviranno al questo paese per avere una grande capacità di ripresa''.

ANCI

''In quanto sentinelle del territorio siamo consapevoli delle difficoltà del momento, e con molta discrezione abbiamo voluto dare alcuni spunti per traghettare il paese verso un nuovo futuro. Già ad agosto abbiamo offerto una nostra proposta al governo sull'utilizzo dei fondi del Recovery perché siamo consapevoli che il rilancio economico e sociale del Paese non può fare a meno della complessa articolazione e delle competenze e anche delle funzioni strategiche che ci sono nelle nostre città''. Lo ha detto il presidente dell'Anci Antonio Decaro al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. ''La nostra capacità di mediazione, quella dei sindaci tra questi bisogni e la capacità di dare risposte a bisogni e aspirazioni credo che possa essere utile anche per il governo'', ha aggiunto. ''Abbiamo presentato il nostro piano, sono di eci interventi, si chiama 'Città Italia''', ha spiegato Decaro. ''Al presidente Draghi abbiamo offerto insieme con le Regioni la nostra collaborazione sul piano nazionale di vaccinazione. Ci siamo messi a disposizione su un tema che non è di nostra competenza, la possibilità di recuperare con i centri estivi un gap dal punto di vista della formazione, una sorta di ristoro educativo nei confronti dei ragazzi che hanno subito per primi la crisi in questi mesi'', ha aggiunto.