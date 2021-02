Governo Draghi, Boldrini: "Salvini? Non è alleanza politica"

(Adnkronos)

"Rispondiamo ad un appello del Capo dello Stato, questa non è un'alleanza politica". Laura Boldrini risponde così alle domande sul governo che il premier incaricato Mario Draghi sta formando. "Mi fido di Salvini? Io mi fido di Draghi e della sua capacità di tenere insieme gli opposti, è evidente che Lega e Pd, Lega e Leu sono agli opposti e questo deve essere chiaro all’elettorato. Noi stiamo solo rispondendo ad un appello del Capo dello Stato ma rimaniamo diversi, alternativi", dice a L'aria che tira, su La7.

"Bisogna tener presente che qui c’è un appello del Capo dello Stato in un momento difficilissimo per il paese. Il professor Draghi sta lavorando ad un programma che dovrà essere il collante in questo schema, se ci saranno altri temi al di fuori del programma credo debba valere la maggioranza parlamentare. Noi stiamo solo rispondendo ad un appello del Capo dello Stato ma rimaniamo diversi, alternativi", rispetto alla Lega.