Governo, Draghi cambia look per fiducia alla Camera

(Adnkronos)

Cambio di look per Mario Draghi per la fiducia alla Camera. Il premier si è presentato in Aula con una cravatta azzurra, con mascherina in tinta con il logo della presidenza del Consiglio, che fa molto 'nazionale'. Al Senato e nei giorni scorsi, l'ex presidente della Bce aveva sempre indossato una Fp2 bianca. Anche il colore della tie era diverso, un rosa-rosso, (usato pure al giuramento al Colle ) per 'spezzare' l'abito scuro formale, molto istituzionale. Anche oggi 'Super Mario' è in completo tre bottoni blu navy, ma sfoggia quell'azzurro, che richiama il colore della nazionale italiana e mediaticamente è sinonimo di unità nazionale, proprio come il nascente governo.