Governo Draghi, Casini positivo al Covid: non potrà votare fiducia

(Adnkronos)

Il senatore Pier Ferdinando Casini, fra i primi a manifestare il proprio sostegno a Mario Draghi, non potrà votare la fiducia al presidente del Consiglio, domani in aula a palazzo Madama. L'ex presidente della Camera, infatti, è tutt'ora all'ospedale Spallanzani di Roma dopo aver contratto il coronavirus, come da lui stesso detto a 'L'aria che tira' su La7 lo scorso 12 febbraio.