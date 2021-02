Governo Draghi, Cencelli: "Lista ministri come mio manuale"

(Adnkronos)

"La lista dei ministri del governo Draghi in linea di massima rispecchia il mio manuale... Sono 3 del Movimento 5 stelle, 3 del Pd, tre di Forza Italia...". Lo dice all'Adnkronos Massimiliano Cencelli, ex funzionario Dc, inventore del famoso metodo che disciplina l'assegnazione di incarichi politici ad esponenti di vari partiti o correnti in base al loro peso. "Non è questa la 'divisione' che ho inventato io?", si chiede Cencelli. "Non mi aspettavo -avverte- la ricostituzione di alcuni ministeri come quello del Turismo, allora le Regioni che ci fanno a stare? Draghi ha applicato al 50% il manuale Cencelli e al 50% ha riesumato tutti i ministeri che erano stato chiusi''.

Cencelli conclude con una battuta per fotografare la fisionomia del nuovo esecutivo di 'Super Mario': "C'è un detto romano 'vorrei ma non posso...''.