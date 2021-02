Governo Draghi, centrodestra spaccato

(Adnkronos)

Il centrodestra andrà in ordine sparso alle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Il calendario ufficiale delle parla chiaro e ufficializza la spaccatura: oggi alle 18 sono attesi a Montecitorio i 'centristi' 'Noi con l'Italia di Maurizio Lupi con i totiani di 'Idea' e 'Cambiamo'. Domani, alle 15, sarà la volta di Fratelli d'Italia, mentre tra le 17.30 e le 18.30 sono previsti i rappresentanti di Fi. Sabato mattina, alle 11-12 sarà quindi ricevuta la Lega.



La spaccatura è forte, le posizioni tra i leader della coalizione quindi troppo distanti. Antonio Tajani, apprende l'Adnkronos, durante la riunione del gruppo azzurro alla Camera di stamane, avrebbe ammesso le difficoltà all'interno del centrodestra spiegando che le posizioni tra gli alleati sono distanti e quindi l'opposizione potrebbe andare da Draghi con delegazioni separate. Fi, insomma, andrà per conto suo, come Lega, Fdi e le formazioni centriste. Insieme, raccontano, si dovrebbero presentare invece, Udc, Cambiamo e Noi per l'Italia.