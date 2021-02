Governo Draghi, cosa succede nel centrodestra

(Adnkronos)

A quanto si apprende da fonti dell'alleanza, nel vertice di centrodestra, tra le ipotesi da approfondire anche quella di un eventuale voto di astensione che tutta la coalizione potrebbe assumere nei confronti di Draghi. In particolare, raccontano che il tema sarebbe stato messo sul tappeto anche da Giorgia Meloni, dopo aver ribadito che la linea dovrebbe essere quella di puntare al voto. In subordine, l'astensione potrebbe essere una opzione 'unitaria' che terrebbe insieme le varie sensibilità. Secondo le stesse fonti, la proposta non sarebbe stata accolta positivamente. Contrarie Forza Italia e Cambiamo, mentre la Lega riflette sul da farsi.