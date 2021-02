Governo Draghi, da Cdm via libera a ministero Transizione ecologica

(Adnkronos)

Via libera del Cdm al decreto che istituisce il nuovo ministero della Transizione ecologica. Ad annunciarlo con soddisfazione sono i ministro pentastellati Stefano Patuanelli e Luigi Di Maio. "Una promessa che avevamo fatto ai cittadini per rendere la politica industriale del Paese improntata al Green New Deal europeo. Una scelta di campo - sottolinea Patuanelli in un post su Facebook - che caratterizza fortemente l’azione del governo e che sposta molte competenze del Ministero dello Sviluppo Economico in materia energetica. La transizione, sia ecologica sia digitale - rimarca il titolare delle Politiche Agricole - è un processo complesso che dovrà essere gestito senza creare shock ai sistemi produttivi. La visione deve essere però chiara anche a livello istituzionale. Oggi senz’altro abbiamo fatto un primo passo in continuità con quanto già realizzato nell’ultimo anno, in particolare con il Piano Nazionale Transizione 4.0 e con il Superbonus 110%" spiega. "Le sfide che ci attendono e le decisioni che prenderemo tutti assieme - conclude - segneranno, oggi come non mai, il futuro delle prossime generazioni".

Il nuovo ministero "è un risultato importante per il Paese, proposto e negoziato da Beppe Grillo in persona, che punterà a proiettare l’Italia verso nuove opportunità di crescita e sviluppo", afferma Di Maio. "Transizione ecologica non significa solo ambiente e green, ma - sottolinea il ministro degli Esteri - andremo a revisionare totalmente il concetto di lavoro, di imprese e apriremo una strada innovativa e moderna che ci porterà ad essere molto più competitivi in Europa e nel mondo - aggiunge - significa anche creare nuovi posti di lavoro, stabili e duraturi. In una fase delicata come quella che stiamo attraversando - evidenzia Di Maio - è fondamentale puntare su nuovi strumenti. Ora rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a dare risposte agli italiani".