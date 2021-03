Governo Draghi, decreto per rinvio elezioni oggi in Cdm

(Adnkronos)

Arriva anche il decreto per il rinvio delle elezioni nel Consiglio dei ministri di oggi, in agenda alle 17. A quanto apprende l'Adnkronos, l'ordine del giorno è stato integrato e ora figura anche il decreto legge recante "disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (Presidenza-Interno)".

La finestra elettorale individuata per il rinvio del voto per le amministrative di aprile, oggi in Cdm, individua una finestra elettorale che va dal 15 settembre al 15 ottobre. Il rinvio riguarda anche la regione Calabria nonché oltre un migliaio di comuni al voto.

"Noi, per ora, ci aspettavamo uno slittamento a giugno, perché capiamo che adesso non ci sono ancora le condizioni per andare a votare nei Comuni; in realtà, credo che il Governo farà una scelta tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre: è molto probabile che si voterà ai primi di ottobre", è la previsione di Antonio Decaro, presidente dell'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, nel suo intervento a 'Time Line' su SkyTg24.

L'obiettivo è "arrivare in una situazione in cui sicuramente il contagio si sarà abbassato, perché verremo fuori dal periodo estivo quando si abbassa la contagiosità, come abbiamo visto la scorsa estate, anche in quanto viviamo più all'esterno che all'interno e quindi si riducono le occasioni per contagiarsi. E contemporaneamente, la campagna vaccinale avrà coperto buona parte della popolazione", spiega Decaro.

All'ordine del giorno, inviato ai ministri, figurano anche regionali e un 'varie ed eventuali', ma non è escluso che nel corso della riunione possa arrivare anche la nomina del nuovo capo della Polizia, dopo che Franco Gabrielli è entrato a far parte del governo assumendo la delega ai Servizi.