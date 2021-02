Governo Draghi, Di Battista: "Domani su Rousseau voterò no"

(Adnkronos)

"Io domani voterò no, perché non posso accettare quello che ho definito un assembramento parlamentare pericoloso". Così Alessandro Di Battista (M5S), intervistato da Andrea Scanzi in diretta Facebook, a proposito della consultazione su Rousseau sul governo Draghi. "Pur rispettando una persona autorevole e preparata, uno si può anche opporre. E mi oppongo in virtù delle scelte che Draghi ha preso in passato. Oggi viene descritto come un santo, un apostolo ma io non dimentico quello che ha fatto come direttore generale del Tesoro. E' stato l'artefice di una stagione di privatizzazioni che ha aumentato il gap tra ricchi e poveri". "Non è un segreto che Draghi lo abbia voluto e pensato il senatore Renzi. E' amato o sostenuto da molti di coloro che sono stati magari i mandanti dell'accoltellamento politico del presidente Conte", sottolinea.

"Serve un'opposizione. Se tutti sono al governo, chi si oppone?", dice ancora Di Battista che sottolinea: "L'opzione dell'astensione, qualora fosse inserita nel quesito su Rousseau, può essere una soluzione ragionevole".

"Mi darebbe fastidio vedere ministri e sottosegretari M5S sedersi accanto a ministri e sottosegretari di Forza Italia. Con loro non abbiamo nulla da spartire", ha affermato poi il pentastellato che, sul sostegno di Grillo al governo Draghi, dice: "Credo che lui sia convinto, non ci credo alle pressioni. Crede legittimamente, magari, che certi successi si possano concretizzare in un governo Draghi. Io non la penso come lui. Nelle ultime ore non ho parlato con Beppe. Sarò sempre riconoscente nei suoi confronti, anche quando non la pensiamo allo stesso modo".