Governo Draghi, Di Maio a gruppi M5S: "No attacchi ma strada è un'altra"

(Adnkronos)

"Io credo che il punto non sia attaccare o meno Draghi, Mario Draghi è un economista di fama internazionale che ha legittimamente e correttamente risposto a un appello del Capo dello Stato. Io credo che il punto qui sia un altro e prescinde dalla figura di Mario Draghi. Il punto qui è che la strada da intraprendere a mio avviso è un'altra. E, come ho detto, è quella di un governo politico". Così Luigi Di Maio durante l'assemblea M5S.

"Il M5S - ricorda Di Maio - in questi anni ha intrapreso un percorso molto chiaro, che ci è costato anche nei consensi, ma non importa. Siamo e restiamo per un'Italia e un'Europa più forti. Questa è la via che abbiamo tracciato e questi sono i valori in cui ci riconosciamo".

“Io credo che mai come in questo momento il nostro Paese abbia bisogno di un governo politico, dove in agenda ci siano le risposte ai bisogni dei cittadini, istanze di cui si devono far carico le forze politiche presenti in parlamento. Il presidente Mattarella - ricorda il ministro degli Esteri - ha espresso la chiara volontà di non mandare a sbattere il Paese con il voto durante questa crisi pandemica e ha incaricato una figura di alto profilo. Ma la sfida della politica, che ha già portato il movimento 5 stelle per ben due volte ad assumersi le sue responsabilità insieme ad altre forze politiche, deve essere quella di tornare a parlarsi per superare le divisioni. È nostro dovere - sottolinea in assemblea - riuscire a trovare una sintonia politica per il bene e il futuro del nostro Paese con un governo politico”.

Quanto a un governo Lega-Pd a sostegno di Draghi, Di Maio è laconico: "Cosa ne penso? Staremo a vedere…".