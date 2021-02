Governo Draghi, fiducia da 61% italiani: il sondaggio

(Adnkronos)

La fiducia in Mario Draghi e in un governo guidato dall'ex numero uno della Bce supera il 60%. E' quanto emerge da un sondaggio Emg-Different/Adnkronos. Alla domanda 'lei quanta fiducia ha in Mario Draghi', il 61% degli intervistati risponde 'molta' (25%) o abbastanza (36%); il 14% 'poca', l'11% 'per nulla' (il 14% non risponde). Draghi piace più tra gli uomini, il 61%, che tra le donne (il 58%).

Molto diversificata la risposta in base all'età: tra i favorevoli a Draghi (quelli cioè che hanno 'molta' o 'abbastanza' fiducia) il 45% è under 35, il 59% nella fascia d'età tra i 35 e i 54 anni, mentre negli ultra 55enni arriva fino all'80%. Per quanto riguarda le aree geografiche, tra i fiduciosi il 68% è al Centro, il 66% al Nordovest, il 64% al Nordest, il 61% nelle Isole, solo il 51% al Sud. Sempre tra chi guarda con fiducia a Draghi, ben il 93% è formato da elettori del Pd, l'81% della Lega, il 44% del M5S e solo il 33% di Fratelli d'Italia.

In linea le risposte alla domanda 'lei quanto gradisce il governo Draghi': il 60% 'molto' (23%) o 'abbastanza' (37%); il 12% 'poco'; il 10% 'per nulla' (il 18% non risponde). Anche in questo caso tra i favorevoli prevalgono gli uomini (62%) sulle donne (59%). Anche le risposte per fasce d'età seguono l'orientamento della domanda precedente: 42% tra gli under 35, 59% tra i 35 e i 54 anni, ben 82% tra gli over 55. Tra i favorevoli alla formazione di un governo a guida Draghi, il 94% elettori Pd; l'83% della Lega; il 42% del M5S; il 32% di Fratelli d'Italia'.

Il sondaggio, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni, è stato realizzato l'8 febbraio 2021 con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un campione di 1485 casi (universo: popolazione italiana maggiorenne), e presenta un intervallo fiduciario positivo/negativo del 2,3%. Totale contatti: 2000, tasso di risposta 74%; rifiuti/sostituzioni 515 (tasso di rifiuti 26%).