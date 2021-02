Governo Draghi, giuramento ministri e fiducia: il calendario

(Adnkronos)

Il governo di Mario Draghi è fatto. Ora il giuramento, poi la fiducia. Il presidente del Consiglio, che in serata si è recato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha annunciato la lista dei 23 ministri che compongono l'esecutivo. Dopo aver reso noto l'elenco degli elementi che compongono la squadra, Draghi ha incontrato il presidente del Senato, Maria Elisabella Casellati, per circa 40 minuti. Poi ha avuto un colloquio con il presidente della Camera, Roberto Fico. Nella mattinata di sabato, alle 12, è in programma il giuramento del nuovo governo. Mercoledì, alle 10, il premier Draghi terrà nell'Aula del Senato le comunicazioni sulla fiducia al suo governo. Dopo l'intervento a palazzo Madama, Draghi andrà alla Camera.