Governo, Draghi 'inciampa' su numeri terapie intensive

(Adnkronos)

Piccolo inciampo di Mario Draghi sul numero di terapie intensive per il Covid. Nel suo discorso sulla fiducia al Senato, il premier ha parlato di circa 2 milioni. Una breve pausa e, in suo soccorso, è arrivato il suggerimento di Giancarlo Giorgetti. Subito, quindi, Draghi si è corretto parlando di circa 2mila italiani ricoverati in area critica.