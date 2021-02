Governo Draghi, la richiesta delle banche sulle moratorie

(Adnkronos)

"Abbiamo chiesto al presidente incaricato che le moratorie non vengano interrotte anzitempo, che abbiano durata più lunga della pandemia e che, quando sarà finalmente conclusa, vengano ridotte gradualmente, senza immediatezza, senza integralismi e automatismi, perché occorrerà dare tempo alle imprese, in una situazione di ritrovata normalità, per riprendere a lavorare in maniera ordinaria". Lo ha detto Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, al termine dell'incontro di oggi nell'ambito delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

In questo modo, ha spiegato, le imprese avranno "il tempo di ripagare con gradualità e senza strattonamenti i debiti che hanno contratto negli anni della pandemia e in quelli in cui hanno chiesto le moratorie". Sul tema, ha poi aggiunto Patuelli, "il presidente si è dimostrato molto consapevole della problematica e della situazione e dei rischi dei crediti 'deteriorandi'" cioè guardando a quelli "non al passato, ma alla potenzialità del futuro".

"Le banche sono molto impegnate e molto preoccupate per quello che possono essere i rischi che possono toccare le imprese in difficoltà a seguito della pandemia e che, conseguentemente alle imprese, possono toccare le banche stesse", ha detto ancora Patuelli.